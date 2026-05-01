01.05.2026 06:31:29

Zhejiang Juhua verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Juhua stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,43 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,300 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,54 Prozent auf 6,02 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,76 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,430 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 6,01 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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