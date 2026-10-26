ZheJiang Kanglongda Special Protection Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ZheJiang Kanglongda Special Protection Technology hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,26 CNY. Im letzten Jahr hatte ZheJiang Kanglongda Special Protection Technology einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 462,8 Millionen CNY gegenüber 342,7 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at