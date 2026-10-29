Zhejiang Lante Optics A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zhejiang Lante Optics A hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 CNY, nach 0,360 CNY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Lante Optics A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 560,3 Millionen CNY im Vergleich zu 474,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at