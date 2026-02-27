Zhejiang Lante Optics A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Lante Optics A hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang Lante Optics A ein EPS von 0,150 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 485,1 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 95,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhejiang Lante Optics A einen Umsatz von 247,9 Millionen CNY eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,960 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,550 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,54 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,873 CNY und einen Umsatz von 1,45 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at