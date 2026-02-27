27.02.2026 06:31:29

Zhejiang Lante Optics A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Lante Optics A hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang Lante Optics A ein EPS von 0,150 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 485,1 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 95,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhejiang Lante Optics A einen Umsatz von 247,9 Millionen CNY eingefahren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,960 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,550 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 49,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,54 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,03 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,873 CNY und einen Umsatz von 1,45 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:40 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12:40 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
11:22 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10:42 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen