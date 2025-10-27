Zhejiang Lante Optics A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Lante Optics A stellte am 24.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,36 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,280 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 474,0 Millionen CNY – ein Plus von 16,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Lante Optics A 406,0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at