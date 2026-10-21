Zhejiang Lianxiang Smart Home A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Lianxiang Smart Home A präsentierte in der am 20.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 78,6 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at