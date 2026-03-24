Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing A lud am 21.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 207,3 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing A 189,3 Millionen CNY umgesetzt.

Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,210 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,360 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 722,81 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing A 641,56 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at