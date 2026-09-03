Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing A hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing A im vergangenen Quartal 215,7 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing A 173,8 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at