Zhejiang Longsheng Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zhejiang Longsheng Group lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,14 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Longsheng Group mit einem Umsatz von insgesamt 3,17 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,61 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 12,42 Prozent verringert.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,140 CNY sowie einem Umsatz von 3,17 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at