Zhejiang Longsheng Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zhejiang Longsheng Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Zhejiang Longsheng Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,210 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 3,64 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,27 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,560 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,630 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,17 Prozent zurück. Hier wurden 13,29 Milliarden CNY gegenüber 15,86 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,625 CNY sowie einen Umsatz von 15,99 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at