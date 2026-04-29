Zhejiang Longsheng Group präsentierte Quartalsergebnisse

Zhejiang Longsheng Group hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang Longsheng Group ein EPS von 0,120 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Longsheng Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,62 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,24 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at