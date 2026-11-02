Zhejiang Longsheng Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Longsheng Group hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 3,84 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 21,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,17 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at