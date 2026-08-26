Zhejiang Longsheng Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Longsheng Group gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Zhejiang Longsheng Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 CNY je Aktie gewesen.

Zhejiang Longsheng Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,68 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,27 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at