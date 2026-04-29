Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,19 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 163,48 Milliarden CNY gegenüber 157,55 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,690 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group ein Gewinn pro Aktie von 0,580 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 596,46 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 599,54 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at