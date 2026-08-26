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26.08.2026 06:31:28
Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,19 CNY gegenüber 0,200 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 155,67 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group einen Umsatz von 155,39 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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