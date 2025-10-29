Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 144,44 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 2,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,80 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

