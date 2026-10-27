Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group hat am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 144,44 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 154,25 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at