Zhejiang Medicine stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhejiang Medicine hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,30 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Medicine einen Gewinn von 0,430 CNY je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,86 Prozent auf 2,19 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,26 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at