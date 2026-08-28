Zhejiang Medicine stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhejiang Medicine lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,33 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Medicine 0,270 CNY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhejiang Medicine 2,20 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at