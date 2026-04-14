Zhejiang Medicine stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zhejiang Medicine ließ sich am 11.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang Medicine die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,330 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Zhejiang Medicine im vergangenen Quartal 2,19 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang Medicine 2,26 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,910 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 CNY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Zhejiang Medicine 8,84 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 9,33 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at