Zhejiang Medicine: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Medicine äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 CNY, nach 0,270 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 21,60 Prozent auf 1,86 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Medicine 2,37 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at