Zhejiang Mustang Battery A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Mustang Battery A hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 264,0 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 241,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at