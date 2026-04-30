Zhejiang Natural Outdoor Goods A präsentierte Quartalsergebnisse

Zhejiang Natural Outdoor Goods A hat am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,680 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Zhejiang Natural Outdoor Goods A im vergangenen Quartal 377,1 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang Natural Outdoor Goods A 356,6 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at