Zhejiang Oceanking Development A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Oceanking Development A hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 561,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 750,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at