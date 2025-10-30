Zhejiang Orient A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zhejiang Orient A ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang Orient A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,090 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 2,12 Milliarden CNY, gegenüber 2,16 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,20 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at