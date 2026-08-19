Zhejiang Orient A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zhejiang Orient A hat am 18.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Orient A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 78,83 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 468,4 Millionen CNY im Vergleich zu 2,21 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at