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02.11.2026 06:31:29
Zhejiang Orient A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zhejiang Orient A hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 78,78 Prozent auf 449,3 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,12 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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