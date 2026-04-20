Zhejiang Orient A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhejiang Orient A hat am 17.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Zhejiang Orient A hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,280 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,280 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde auf 1,63 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 80,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 8,19 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at