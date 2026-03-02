Zhejiang Orient Gene Biotech A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Zhejiang Orient Gene Biotech A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,83 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,370 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 287,2 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Orient Gene Biotech A 170,3 Millionen CNY umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -2,930 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Orient Gene Biotech A ein EPS von -2,690 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Zhejiang Orient Gene Biotech A 958,99 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 827,09 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at