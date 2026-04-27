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27.04.2026 06:31:29
Zhejiang Power New Energy A präsentierte Quartalsergebnisse
Zhejiang Power New Energy A hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,13 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Power New Energy A einen Gewinn von -0,360 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 205,4 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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