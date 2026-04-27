Zhejiang Power New Energy A präsentierte Quartalsergebnisse

Zhejiang Power New Energy A hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,13 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Power New Energy A einen Gewinn von -0,360 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 205,4 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 80,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at