Zhejiang Power New Energy A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zhejiang Power New Energy A hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -3,11 CNY. Ein Jahr zuvor waren -2,070 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 317,9 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 405,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhejiang Power New Energy A einen Umsatz von 62,9 Millionen CNY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -4,400 CNY. Im Vorjahr waren -4,580 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,01 Prozent auf 673,40 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 948,57 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

