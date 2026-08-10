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10.08.2026 06:31:29
Zhejiang Power New Energy A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Zhejiang Power New Energy A stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,16 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Power New Energy A -0,660 CNY je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Power New Energy A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,69 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 249,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 159,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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