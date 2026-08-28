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28.08.2026 06:31:29
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A hat am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A ein EPS von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,23 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,34 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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