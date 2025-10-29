Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,40 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,32 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at