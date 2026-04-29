Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,09 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at