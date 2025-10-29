Zhejiang Publishing Media A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Zhejiang Publishing Media A gab am 27.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY gegenüber -0,030 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Zhejiang Publishing Media A 1,66 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 10,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,86 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at