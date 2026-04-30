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30.04.2026 06:31:29
Zhejiang Publishing Media A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Zhejiang Publishing Media A gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0,06 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Publishing Media A 0,070 CNY je Aktie eingenommen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,65 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,45 Milliarden CNY.
Redaktion finanzen.at
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