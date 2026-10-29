Zhejiang Publishing Media A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Zhejiang Publishing Media A präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,99 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,63 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,66 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at