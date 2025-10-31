Zhejiang Risun Intelligent Technology A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Risun Intelligent Technology A lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Auf der Umsatzseite hat Zhejiang Risun Intelligent Technology A im vergangenen Quartal 87,2 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 36,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang Risun Intelligent Technology A 63,9 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at