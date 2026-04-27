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27.04.2026 06:31:29
Zhejiang Risun Intelligent Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Zhejiang Risun Intelligent Technology A lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 117,3 Millionen CNY gegenüber 69,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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