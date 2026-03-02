02.03.2026 06:31:29

Zhejiang Risun Intelligent Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zhejiang Risun Intelligent Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Risun Intelligent Technology A 0,150 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 161,1 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 139,7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,570 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 434,28 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Zhejiang Risun Intelligent Technology A einen Umsatz von 385,37 Millionen CNY eingefahren.

