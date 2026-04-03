Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper äußerte sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper 0,140 CNY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 644,2 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper einen Umsatz von 573,2 Millionen CNY eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,860 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper ein Gewinn pro Aktie von 1,07 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper mit einem Umsatz von insgesamt 2,23 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,20 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at