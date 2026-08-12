Zhejiang Rongtai Electric Material A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Rongtai Electric Material A hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 522,3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 70,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 306,2 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at