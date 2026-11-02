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02.11.2026 06:31:29
Zhejiang Rongtai Electric Material A präsentierte Quartalsergebnisse
Zhejiang Rongtai Electric Material A präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 562,9 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 387,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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