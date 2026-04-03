03.04.2026 06:31:29

Zhejiang Rongtai Electric Material A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zhejiang Rongtai Electric Material A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 415,9 Millionen CNY gegenüber 325,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,770 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,630 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Zhejiang Rongtai Electric Material A mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 20,98 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,824 CNY sowie einen Umsatz von 1,41 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at

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