Zhejiang Sanfer Electric A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zhejiang Sanfer Electric A ließ sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang Sanfer Electric A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,33 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 37,0 Millionen CNY, gegenüber 116,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 68,18 Prozent präsentiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,310 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren 0,330 CNY erwirtschaftet worden.

Zhejiang Sanfer Electric A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 225,23 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 47,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 426,19 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at