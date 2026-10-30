Zhejiang Sanhua Intelligent Controls: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,24 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at