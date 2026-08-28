Zhejiang Sanhua Intelligent Controls informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls stellte am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei 0,16 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,160 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,34 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,19 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at