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25.03.2026 06:31:29
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls hat am 23.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,13 Prozent auf 984,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Zhejiang Sanhua Intelligent Controls im vergangenen Geschäftsjahr 4,31 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang Sanhua Intelligent Controls 3,87 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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