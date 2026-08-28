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28.08.2026 06:31:29
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Mit einem EPS von 0,31 HKD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zhejiang Sanhua Intelligent Controls mit 0,310 HKD je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,50 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 9,27 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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